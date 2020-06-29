banner22

Veteriner Dairesi'nden "Timsah balığı" açıklaması

Veteriner Dairesi'nden "Timsah balığı" açıklaması
banner32

Veteriner Dairesi, basında dün yer alan timsah balığı ile ilgili haberler üzerine açıklama yaptı ve “kaçak yollardan ülkeye getirildiği, büyümesinden ve akvaryumda beslenememesinden dolayı gölete bırakılmış olması muhtemeldir” dedi.

Veteriner Dairesi açıklamasında, balığın, “Atractosteus Spatula” olarak da bilindiği ve akvaryum balığı olarak da beslendiği ve satıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Arşiv kayıtlarımızda yaptığımız incelemede, bu tür balığın akvaryum balığı olarak ithal edilmesi için herhangi bir talep olmamış ve dolayısı ile izin verilmemiştir. Söz konusu balığın muhtemelen kaçak yollardan ülkeye getirildiği, büyümesinden ve akvaryumda beslenememesinden dolayı gölete bırakılmış olması muhtemeldir” denildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kamu-iş, devlet işçilerinin kıdem tazminatı davasını...
Kamu-iş, devlet işçilerinin kıdem tazminatı davasını...
  1. Kıbrıs
﻿