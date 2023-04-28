Veteriner Dairesi’ndeki boş yönetim kadrolarının doldurulması talep edildi

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası Başkanı Erkut Özgöray, Veteriner Dairesi’ndeki boş yönetim kadrolarının doldurulmasını talep etti.

Özgöray, Veteriner Dairesi’ndeki birinci derece şef, baş veteriner ve müdür kadrosu olmak üzere 8 yönetim kadrosunun boş olduğu, problemli, önemli durumlarda karar alınamadığını, rutin hazırlanan resmi evrakların altına imza atacak sorumlu bulanamadığını söyledi.

Yazılı açıklamasında, üç aydır devam eden bu durumun hem çalışanları hem de Veteriner Dairesi’nin hizmet verdiği alanları etkilediğini ifade eden Özgöray, “Vatandaşlar resmi evrakların bakanlığa gönderilip geri gelmesini bekliyor....” dedi.

Erkut Özgöray, yönetimdeki boşluk nedeniyle karantinadaki hayvanlara da yeterli bakımın verilemediğini savundu.

Yaklaşık bir ay önce Tarım Bakanı Dursun Oğuz da görüşüldüğünü ancak bir sonuç alınamadığını kaydeden Özgöray, “Boş olan yönetim kadrolarının kademeli olarak doldurulması için basına çıkmak ya da grev mi yapmak gerek?” ifadelerini kullandı.