Videosu olay olan Yağış Bey'den yeni paylaşım: "Hala aynı odanın içindeyim"

İtalya'da koronavirüs ile ilgili yaşadığı deneyimleri sosyal medya hesabından video ile paylaşan Kıbrıslı Türk Yağış Bey, videoya gelen ilgi sonrası yeni bir gönderi paylaştı.

Yağış Bey, şunları yazdı:

"Videoda yüzüm gülmezmiş diye çok merak eden oldu, ama ben iyiyim, sağlıklıyım. Bizde her şey yolunda! Videoyu paylaştıktan sonra gerçekten beklemediğim kadar büyük gelişmeler oldu. Ama ben hala aynı odanın içindeyim. Kapalı bir odadan bile güzel şeyler yapılabilirmiş. O yüzden siz da birinin emrini beklemeden evde kalın; herkese yapabileceğiniz en büyük yardım olur. #stayhome

Bu birkaç günde hem Kıbrıs’tan, hem da Türkiye’den çok güzel tepkiler geldi; güzel sözlerini esirgemeyen herkese selamlarımı yollar, teşekkür ederim. En büyük teşekkür ise, vermeye çalıştığım mesajı alıp, hayatlarında bir değişiklik yapmaya çalışanlara. Salgının önünü kesmek için reçete bellidir: evde kalmak. Çok zor değil, inanın. Ve bunu yapmanın zamanı tam da şimdidir. Zaman aleyhimize işler ve bu günler çok kıymetlidir.

Şu an İtalya’daki insanüstü efora rağmen salgın kontrol altına alınmaktan çok uzak. Batıda virüs ile ilk tanışan ülkelerden biri olmanın dezavantajıyla İtalyanlar bazı dersleri acı yoldan çıkarmak zorunda kaldı. Kritik durumdaki hastaların yanına aileleri bile yaklaştırılmaz, ve hastalar son nefeslerini yalnız verir. Bu noktaya gelmeyelim. Bu gibi ülkelerin şimdiki durumları, bizim geleceğimize ışık tutar. İzlenmesi gereken yol belliyken nolur hata yapmayalım. Bilime kulak verelim. Bugün atılacak bir adım, yarın atılacak on adımdan çok daha değerlidir.

Kıbrıs, çok güzelsin; duyarlılığınla, mizahınla ve dayanışmanla. Bu mücadelede her koyun kendi bacağından asılacak. Bunun sorumluluğuyla hareket edelim. Artık top bizde.

Neysa, ben söyleyeceklerimi söyledim. En eyisi geçeyim bir yirocuk atayım mutfakda da gene. Kıbrıs’a iyi bakın! "