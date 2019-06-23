Vize kararı sorun yarattı

Güney Kıbrıs’a geçmek için KKTC’ye gelen Suriye vatandaşlarının sayısındaki artışı, Ercan Havaalanı’ndaki bekletme kapasitesini ve buradaki insani koşulları dikkate alan hükümet, Suriye’nin vize uygulanan ülkelere dahil olmasına karar vermişti...

Bu karar 2010 yılından bu yana her yaz yatıyla Kuzey Kıbrıs’a gelen Suriyeli bir iş insanının ülkeye girişini engelledi.

Suriyeli iş insanına ait 30 mt boyunda olan yatın Suriyeli kaptanı geçen haftalarda geleceğini bildirerek, “bir vize söylentisi dolaşıyor, geldiğimizde sorun yaşar mıyız” diyerek, marina yönetimine danıştı.

Marina çalışanları muhacereti aradığında net bir yanıt alamadı; “Resmi gazete’den Bakanlar Kurulu’ndan geçmedi, ilgililere ulaşılamıyor, daha yürürlüğe girmedi, gibi söylemlerde bulunuldu”

Marina yönetimi de Suriyeli kaptanı arayarak aynı söylemleri aktardı.

Yat pazar günü 13:00 sırlarında Kuzey limanlarına giriş yaptığı sırada muhaceret tarafından vizeleri soruldu, işlem yapılmadı, Ve geri gönderilmek istendi. Ancak yakıtları olmadığından, gidemediler.

Bunun üzerine yattaki TC vatandaşı kişi bırakıldı, Suriyeli denizciler ise liman nezaretinde alıkonuldu.

Marina yönetimi yaşanan duruma tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

“Turizm’i bilerek ve isteyerek baltalıyoruz. Dünyayı gezen yatlara her limanda vize sormuyorlar mı... Devletimizin aldığı kurallara uymada boynumuz kıldan ince.

Ama ne istediğimiz net bilinmeli ve denizciliği bilmeyenler, denizcinin hangi koşullarda seyrettiğini bilmeyenler limanlarda görev almamalı. Denizcinin limandan ayrılma saatine, giriş saatine hep bizim kamu görevilileri karar veriyor, hava şartlarını bile düşünemiyorlar. Çözmek için değil, olsun bitsin gayretindeler. Bir ada ülkesi olarak acil bir şekilde kendimizi denizciliğe hazırlamalıyız.”