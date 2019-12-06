Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü, eğitimde geleceğe yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi ve bu stratejilerin hayata geçirilmesi için gerekli eylem planının oluşturulması adına “Vizyon 2030 Eğitim Strateji Planı Çalıştayı” düzenledi.

Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de yer alan çalıştay 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı…

Ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi eski Müdürü Salih Sarpten açılış sunumunu gerçekleştirdi.

Sarpten sunumunda, çalıştayın amacı, hedefleri ve sonrasında atılması elzem olan adımlara yönelik çalışmalarını aktardı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Müdürü Murat Aktuğ ise eğitimin; ülkelerin geleceğini belirleyici güçlü bir faktör olduğunu belirterek, küresel geleceğe doğru ilerlenen yolda planlı bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Aktuğ, Vizyon 2030 Eğitim Strateji Planı Çalıştayı’nın da bu hedefin planlanmasında önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı ve Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı Cemal Özyiğit de ülkenin içinde bulunduğu dönemeçte, eğitim yol haritasının da belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Eğitimin Devlet Politikası haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Özyiğit, “birinin bıraktığı yerden diğerinin devam ettirmesi gerekir” dedi…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu daTalim Terbiye Kurulu’nun yaptığı eğitim ön çalışmasının, KKTC’nin eğitimde ne durumda olduğunu ve ne kadar hızlı işler yapılması gerektiğini kendilerine gösterdiğini ifade etti.

Başarının hiçbir zaman tesadüf olmadığını, Estonya gibi çok küçük bir ülkenin eğitimdeki başarısının buna güzel bir örnek teşkil ettiğini anlatan Çavuşoğlu, bundan ilham alarak KKTC eğitimini de ortak politikalarla geleceğe taşımak istediklerini kaydetti.

Önümüzdeki 10 yıllık süreci planlayarak, eğitim sistemini geliştirmeyi temel hedef haline getirdiklerini belirten Çavuşoğlu, bunun için istikrara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

“Eğitimde ortak bir yol haritası geliştirmeliyiz”diyen Çavuşoğlu, eğitim politikasının sürekli değiştirilmemesi gerektiği üzerinde durdu.

Bakan Çavuşoğlu, sınıf geçme tüzüğünün bugüne kadar tam 24 kez değiştirildiğini de hatırlattı.

Çalıştayda son konuşmayı yapan Başbakan Ersin Tatar ise “Vizyon 2030 Eğitim Strateji Planı Çalıştayı”nın gerçekleştirildiği sırada eylem yapan eğitim sendikalarına yönelik sitemini dile getirdi.

Başbakan Tatar, “ Birlik ve beraberlik içerisinde geleceğimizi planlamaya çalışırken zıtlık içerisinde olanlar var, öğretmenlerimizden rica ediyorum, bırakalım artık kısır döngü içerindeki tartışmaları, geleceğe bakalım, imkanlarımızı iyi kullanalım” dedi.

KKTC’de dünya ile bütünleşebilen ve dünya lisanı kullanabilen çocuklar yetiştirildiğini ifade eden Tatar, öğretmenin işinin siyaset olmaması gerektiğini söyledi.