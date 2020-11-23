Vural Türkmen bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Eski Başkanı, KKTC Abu Dabi temsilciliği ve Enformasyon Dairesi Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Vural Türkmen vefat etti. Türkmen, bugün saat 11.00’de İsmail Safa Camisi’nde kılınacak cenaze namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin efsane kimliklerinden biri olan ve TMT Derneği ile Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği başkanlıklarını yürütmüş Türkmen, 3 çocuk babasıydı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği eski başkanı Vural Türkmen’in vefatı nedeniyle yayımladığı mesajında, bu haberin kendisini derinden üzdüğünü kaydetti. Tatar, “Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kahramanlarından olan, vatan sevgisi ile dolu mütevazı kişiliği ile Vural Türkmen, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi verdiği en zor günlerinde, ülkesine ve halkına verdiği hizmetlerle anılacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabırlar ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.” dedi.