Vural Türkmen, sonsuzluğa uğurlandı...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği eski başkanı Vural Türkmen için Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde düzenlenen askeri cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkmen’in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Vural Türkmen’in vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği eski başkanı Mücahit Vural Türkmen’in vefat haberi beni derinden üzmüştür. Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kahramanlarından olan, vatan sevgisi ile dolu mütevazı kişiliği ile Vural Türkmen, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi verdiği en zor günlerinde, ülkesine ve halkına verdiği hizmetlerle anılacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabırlar ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Ruhu şad olsun.”