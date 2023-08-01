Wins of Rotary grubunun onuruna kokteyl verildi

Geçtiğimiz Pazar günü Girne’de geçtiğimiz gün Sos Çocuk Köyü ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yararına Girne Belediyesi’nin işbirliğinde Wins Of Rotary konseri büyük bir katılımla tamamlandı. Etkinlik çerçevesinde toplanan gelir bağış olarak aktarılacak.

Pazartesi akşamı da Winds Of Rotary müzisyen ve şef ekibinin onuruna Girne Belediyesi’nin iş birliğinde işbirliği ve Uptown Büyük Anadolu Girne Hotel’de kokteyl düzenledi. Keyifli geçen kokteylde müzisyen grubu kokteyle katılan davetlilere müzik dinletisi de sundu, kokteyl renkli görüntülere sahne oldu.

Kokteyle katılan davetliler müzik performansına alkışlarla karşılık verdi.

Etkinliğin işbirlikçilerinden Girne belediyesi belediye başkanı Murat Şenkul Kıbrıs Genç Tv mikrofonlarına yaptığı konuşmada hem konseri hem de kokteyli değerlendirdi, gerçekleşecek organizasyonlar hakkında bilgi verdi.

Girne belediyesi sosyal işler şube amiri ve Belediyenin kültür sanat danışmanı Serdar Tuksal da Winds of Rotary konseri hakkında ve Uptown Otel hakkında değerlendirmeler yaptı .

Winds of Rotary Konserinin yapımcılığını üstlenen Turgay Hilmi’de Kıbrıs Genç Tv mikrofonlarına genel bir değerlendirme yaptı. Hilmi çoklu kültürel bir etkinlik olduğunu ifade ederek “güzel bir yorgunluk oldu” dedi

Keman Sanatçısı Gözlem Özdeğirmenci de konseri değerlendirdi. Alman sanatçıların organizasyona destek vermesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Kokteylin ilerleyen saatlerinde projenin gerçekleşmesinde emeği olan kişi kurum ve kuruluş temsilcileri ile sanatçılara hediyeleri belediye başkanı Murat Şenkul tarafından takdim edildi. Belge takdiminden önce başkan Şenkul sanatçılara ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Gecede ödül alan isimlerden biri olan Birinci Global Yönetim Kurulu Başkanı ve Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci de konuşmasında KKTC’de sanatı ve sanatçıyı seven çok güzel insanlar olduğunu ifade etti.

Hediye ve belgelerin takdiminden sonra Winds of Rotary grubu müzik şölenine devam etti.