Bağımsızlık Yolu, bugün saat 14.00’te Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

“Ya Sağlık, Ya Açlık İkilemini Kabul Etmiyoruz" başlıklı basın açıklamasında, pandemi sürecinde bilimin tamamıyla bir kenara itildiği, ultra zenginlerin çıkarlarını gözeten kararlar alınmaya başlandığı ve üç günlüğüne ülkeye gelen kumarcılara karantinasız girişlerin başlatılmasının da bunun en net göstergesi olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, Sağlık Üst Kurulu’nun dün akşamki açıklamasıyla salgının kontrolden çıktığının resmi olarak doğrulandığı savunularak, “Sağlık Üst Kurulu ‘sağlık için kapanma’ derken, hükümet ortağı Arıklı bugün ‘kapanma olursa açlıktan ölürsünüz’ diyerek emekçileri tehdit etmeye başlamış” denildi.

Bağımsızlık Yolu’nun pandemi sürecinin başından bu yana “pandemi koşullarında rotayı bilim çizmeli, yönetenler ise bilimin çizdiği rotayı emekçi, esnaf ve serbest çalışanı da koruyarak en iyi şekilde uygulamalı”yı savunduğuna işaret edildi.