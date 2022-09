Yabancı bir öğrencinin dövülmesiyle ilgili ortak basın açıklaması…

MHD, VOIS ve Liberya Öğrenci Grubu, yabancı öğrenci William A. Peter'in 11 Eylül tarihinde Lefkoşa'nın şehir merkezi bölgesinde bir grup saldırgan tarafından dövüldüğünü belirterek, olayın ırkçılık ve yabancı düşmanlığının KKTC'de arttığının göstergesi olduğunu savundu.

Ortak basın açıklamasında, birkaç gün önce Gönyeli bölgesinde meydana gelen bir kazayla hiçbir ilgisi bulunmayan üniversite öğrencisi William A. Peter'in kazaya neden olan kişilerin arkadaşları olduğu tahmin edilen bir grup tarafından ciddi şekilde dövülerek hastanelik edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün masum bir öğrencinin yaşadığı bu olayın temelinde de bu ırkçı ve yabancı düşmanı tutumlar yatmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada özetle şunlara yer verildi:

"Her yıl binlerce öğrencinin üniversite eğitimi almak için geldiği Kuzey Kıbrıs'ta artan ırkçı ve yabancı düşmanı şiddetle birlikte en temel insan hakkı olan güven içinde yaşama hakkı ihlal edilmekte ve bu durum güvensiz bir ortam yaratmaktadır...Bu olayın medyada bir sokak kavgası olarak yansıtılması, bu haksız ve ırkçı saldırının hiçbir şekilde haberleştirilmemesi ırkçı tutumların artmasına ve adaletin uygulanmasında ihlallerin yaşanmasına zemin hazırlamaktadır...MHD, VOIS ve Liberya Öğrenci Birliği olarak, devletin ve mekanizmalarının olayla ilgili yapılması gerekenleri bir an önce yapmasını beklediğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı, konuyla ilgili olarak polisle temas halinde olduğumuzu, öğrenciye her türlü desteği sunmak için elimizden geleni yapacağımızı ve konuyla ilgili güncellemeleri mümkün olduğunca yayınlayacağımızı bildirmek isteriz."