Yabancılar Muhaceret yasasına oybirliği

Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda bugün son olarak Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:62/2/2018) ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin tasarıya ilişkin raporu görüşüldü.

ÇAVUŞOĞLU

Burada söz alan UBP Milletkvekili Nazım Çavuşoğlu, muhaceret affına olumlu bakmakla birlikte şerh koydukları unsurlar olduğunu anlattı.

Bunun nedeninin, aflardan sonra ciddi bir duruş sergilenememesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, mevcut tasarının ülkedeki kayıt dışı yaşamı çözmeye yeterli olmadığını söyledi.

Temennilerinin bu afların son bulması olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu olurken de kayıt dışı çalışmanın ortadan kaldırılması ve bir daha af çıkarılacak bir ortam doğmamasını sağlayacak bir düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, arka arkaya gelen afların devletin ciddiyetine zarar verdiğini, bu şekilde yasaların işlemez hale geldiğini savundu.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da yasanın önemine işaret etti.

Arıklı, yasa kapsamında KKTC vatandaşlarıyla evlenenler ve KKTC’de doğanlarla ilgili özel uygulamalar belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Arıklı konuşmasında, Gazimağusa’da 20 Kasım’da yapılan huzur operasyonuna da işaret etti.

Arıklı ilgili haberin altına yabacı öğrencilerin yazdığı yorumlara değinerek, polisin yaptığı muameleyi eleştirdi.

Öğrencilerin geldikleri yerde rahatlık ve huzur aradığını dile getiren Arıklı, bu konulara önem verilmesini istedi.

SANER

UBP Milletvekili Ersan Saner de konuşmasında, işçilerin kayıt dışı olmasında tek suçlunun işçiler olmadığını, işverenlerde de suç olduğuna işaret etti.

Saner konuşmasında, anne babası ile yaşadığı için adada bulunan ve kayıt dışı olan kişilerin cezalandırıldığını anlattı.

Saner, öğrencilerin bir asgari ücretle kurtulması öngörülüyorsa 12 yaşından önce ülkeye gelmiş ya da KKTC’de doğmuş çocuklar için cezanın yarım asgari ücrete düşürülmesi gerektiğini belirtti.

DERYA

Komite Başkanı Doğuş Derya da “nasılsa hükümet af çıkarır” mantığının kayıt dışılığı teşvik ettiğini anlattı.

Bu durumun artık kökten çözülmesi gerektiğini dile getiren Derya, çocuklar ve evli kişilerle ilgili veri eksikliği olduğunu belirtti.

Derya, burada görüş bildiren vekilleri komitelerde de görmek, bu önerileri komitelerde dinlemek istediklerini dile getirdi.

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre de, birkaç yılda bir af çıkarılsa da konunun köklü şekilde çözülemediğini anlattı.

Töre, hükümeti bu konuda daha cömert davranarak asgari ücrette ceza ödeyeni yasal duruma getirmesini istedi.

KKTC’de doğmuş, 12 yaşından küçük adaya gelmiş kişilerin zaten otomatik olarak KKTC vatandaşlığına getirilmesi gerektiğini dile getiren Töre, bu insanların ailelerinin doğduğu yerlere geri gönderilmesi durumunda o bölgelerle ilgili hiçbir şey bilemeyeceklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu bir sonraki toplantısını yarın yapacak. Meclis Genel Kurulu yarınki toplantıda 7 Milyar 731 Milyon 500 bin TL öngörülen 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa tasarısını görüşmeye başlayacak.