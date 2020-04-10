Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Bakanlığa bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürütmekte oldukları “Orman alanlarındaki yabani zeytinlerin Kıbrıs orijini türlerle aşılanarak ekonomiye kazandırılması çalışması-2020” adlı pilot uygulama çalışmasını inceledi.

Bakan Oğuz, ülkemizde orman alanlarında birçok yabani zeytin ve harup ağacı bulunduğunu, bununla ilgili olarak Orman Dairesi’nin envanter sayımı yaptığını belirtti.

Bakan Oğuz, Mart ve Nisan ayları içerisinde 1500 yabani zeytin ağacı ile 500 yabani harup ağacının bu yıl aşılanmasının hedeflendiğini, fakat pandemiden dolayı değişen şartlar nedeniyle bu hedefin 300-500 zeytin ve 100-150 harup ağacının aşılanması şeklinde oluştuğunu kaydetti.

KUMYALI VE BAFRA’DA AŞILAMA YAPILIYOR

Proje çerçevesinde, Kumyalı ve Bafra bölgesindeki orman arazilerinde bulunan yabani forumdaki zeytin ağaçlarının alt dalları budama yöntemi ile temizlenerek, ana gövdenin Kıbrıs orijini türlerle aşılaması yapılıyor.

Bakanlığın projelerinden biri olan bu çalışmanın, her ilçede yapılması planlanıyor. Proje kapsamında Orman Dairesi, budama temizleme, Tarımsal Araştırma Enstitüsü ise aşı tedariki ve aşılama çalışmalarını yürütüyor.

Proje kapsamında aşılanan zeytin ve harup ağaçlarının dönüşümden sonra bölge halkının kullanımına sunulmasıyla yaratılacak ekonomik döngünün, hem bölgeye hem de ülkeye milli katkı sağlaması hedefleniyor.