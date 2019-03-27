Lefke’de bu yıl onuncusu düzenlenecek Yafa Festivali, 6-7 Nisan tarihlerinde yapılıyor.

6 Nisan Cumartesi saat 10.00’da kortej ve açılış konuşmalarıyla başlayacak festival süresince, bölgenin zenginliklerinin tanıtılacağı portakal toplama ve doğa yürüyüşü gibi etkinlikler düzenlenecek.

Halk dansları gösterileri ve konserlerin de yapılacağı festivalin ilk günü Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası, Kartal Tunç-Ali Mukal, Grup Rota ve Grup Bariya; ikinci gün Ersan Karaç, İpek Amber ve Kıbrıs Müzik Yolcuları Sidar Karakuş ve Berfin Özoğlu konser verecek.