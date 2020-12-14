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Yağışlar Girne'de etkili oldu

Yağışlar Girne'de etkili oldu
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Polis, Girne Bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığını ve yollarda oluşan su birikintilerinin sürücüler için tehlike arz ettiğini bildirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Girne şehir içi yollarının yanı sıra Girne - Lapta, Girne - Boğazköy ve Girne - Değirmenlik (Dağyolu) Anayollarını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulunuldu.

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