Yağışlar ne kadar sürecek?

Bölgede etkili olan yağışlı havanın yarın da sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yarından itibaren bir haftalık sürede hava genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Yarın öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günlerde ise açık veya az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının, iç kesimler ve sahillerde yarından itibaren 3 gün 21 - 24 ºC, diğer günlerde ise, 17 – 20 ºC dolaylarında seyretmesi , rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.