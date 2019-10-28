ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Yağışlar Perşembe'ye kadar devam edecek
Kıbrıs
28 Ekim 2019 Pazartesi 15:05
Burhan Canbaz
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
El Sen'den hükümete eleştiri
2
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
3
Lakkotripis, Özügergin'e yanıt verdi
4
Güney Kıbrıs “Ohi” Günü'nü kutluyor
5
Rum basını: "Kıbrıs sorunuyla ilgili iki...
6
Etkili yağış Lefkoşa'nın güneyini vurdu
7
Bakan Üstel Antalya'da fuarın açılışına...
8
Larnaka Havalimanı’nda bir şahsın tasarrufunda...
9
Büyükelçi Başçeri: "Kıbrıs Türk halkı,...
10
İngiltere'de 39 cesedi taşıyan şoförün...
Vakıflar'dan pankarta yapılan saldırı sonrası açıklama
Kıbrıs
Uluçay'dan 29 Ekim mesajı
Kıbrıs
"Hükümetten bundan böyle medya destek talebimiz yoktur"
Kıbrıs
Büyükelçi Başçeri: "Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet mücadelesini en iyi anlayan toplum"
Kıbrıs
Bakan Üstel Antalya'da fuarın açılışına katılacak
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
El Sen'den hükümete eleştiri
"Büyük firmaları kaybetmemek için onlarla...
Memur Sen'den 29 Ekim mesajı
Yarım asır sonra yeni 'Devrim' yolculuğunda...
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
ÖZERÇAL ECZANESİ
Tel: 03922239731
Lefkoşa
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Tel: 03922240415
Lefkoşa
UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
Tel: 03924448688
Girne
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
Tel: 03928152150
Girne
GÜVEN ECZANESİ
Tel: 03928152409
Gazimağusa
OSMANKAN ECZANESİ
Tel: 03923669297
Gazimağusa
ERGİN ECZANESİ
Tel: 03923654735
Güzelyurt
GİLANLI ECZANESİ
Tel: 03927144790
Lefke
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Tel: 03927277646
Facebook
Twitter
5.1B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
El Sen'den hükümete eleştiri
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE
×