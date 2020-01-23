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Yağışlar sürecek

Yağışlar sürecek
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Meteoroloji Dairesi bugünden itibaren bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini bildirdi.

Hava bugün az bulutlu zamanla paçalı bulutlu akşam saatleri sağanak yağmurlu geçecek.

Cumartesi sabahı don olayı beklendiği de duyuruldu.Önümüzdeki hafta salı ve çarşamba günleri de sağanak yağmur geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi’ne göre hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ise kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.

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