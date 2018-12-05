Yağışların yer yer etkili olması bekleniyor

Yapılan tahminlere göre Meteoroloji Dairesi, bugün sağanak, gök gürültülü ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Bugün bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı, havanın parçalı çok bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği bildirildi.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamada, beklenen yağışlı hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaya bugün de devam etmesi gerektiği belirtildi.