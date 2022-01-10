Yağmur Perşembe’ye kadar sürecek

Meteoroloji Dairesi’nin Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre, perşembe gününe kadar yağmurlu hava devam edecek.
Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 - 17 Ocak tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günleri 17 - 20 ºC, diğer günlerde ise 13 - 16 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar ise periyodun ilk iki günü güney ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.