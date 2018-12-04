Yağmur sonrası memleketten manzaralar

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İbrahim özduran
İbrahim özduran - 7 saat Önce

Yağmur yapmadığı sürece devlet ve belediye yatırımları %100. Önemli olan bu suyu zabdedecek bent ve barajların olması lazım ama ne yazık ki yer altı sularına kazandıramadan denize veya tuzlu su tabaklarına düşüp kullanılmaz hale geliyor.

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Belediye'den yağmur açıklaması
Belediye'den yağmur açıklaması
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