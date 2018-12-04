Yağmur sonrası memleketten manzaralar

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Yağmur yapmadığı sürece devlet ve belediye yatırımları %100. Önemli olan bu suyu zabdedecek bent ve barajların olması lazım ama ne yazık ki yer altı sularına kazandıramadan denize veya tuzlu su tabaklarına düşüp kullanılmaz hale geliyor.
Yağmur yapmadığı sürece devlet ve belediye yatırımları %100. Önemli olan bu suyu zabdedecek bent ve barajların olması lazım ama ne yazık ki yer altı sularına kazandıramadan denize veya tuzlu su tabaklarına düşüp kullanılmaz hale geliyor.