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Yağmurlu hava geliyor

Yağmurlu hava geliyor
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Meteoroloji Dairesi’nin 28 Kasım-4 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge, periyodun ilk yarısı alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise yüksek basınç sistemi ile serin hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre hava;bugün  parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak. Havanın, yarın  parçalı ve çok bulutlu, Pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu; periyodun diğer günlerinde ise açık ve az bulutlu olması öngörülüyor.

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