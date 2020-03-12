Yakın Doğu Üniversitesi, Bakanlar Kurulu’nun, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs salgınının ulaştığı boyutu göz önüne alarak gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonucunda aldığı 22 Mart tarihine kadar eğitime ara verilmesi kararı üzerine uzaktan eğitim (online) sistemine geçeceğini duyurdu.

YDÜ’den yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi ile Yakın Doğu Kolejinde uzaktan eğitim sistemi ile eğitimlere ara vermeden devam edileceği bildirildi.

Öğrencilerin, eğitim ve öğretimin devamlılığının sağlanması amacıyla derslerin online yapılacağı belirtilen açıklamada, söz konusu uzaktan eğitimlerin https://uzem.neu.edu.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi. Moodle, Edmodo, Google Clasroom ve Google Meet sistemleri üzerinden yürütülecek eğitimlerde, öğrencilerin sisteme kayıt yaparak giriş yapması gerekiyor.

Öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde kendilerine sunulan ara yüz aracılığı ile derslere erişim, bilgi alma, ödev yapma, iletişim kurma gibi tüm işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, sağlık ya da başka krizler yüzünden okullarda eğitime geçici olarak ara verilmesi durumunda, eğitim ve öğretimin devamlılığının sağlanmasına yönelik stratejileri ele aldıklarını ve gerekli görülmesi halinde online eğitim uygulamasını devreye konularak eğitime ara verilmeden devam edeceklerini söyledi.

Günsel, koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilmesi kararı üzerine, öğrencilerin eğitim ve öğretiminin devamlılığının sağlanması amacıyla derslerin online yürütüleceğini, Yakın Doğu Üniversitesi olarak uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise ve üniversite eğitim hizmetlerini gerçekleştirecek gerekli teknolojik donanım, alt yapı ve sisteme sahip olduklarını kaydetti.

Günsel şunları söyledi:

“Dünya çapında yayılan yeni koronavirüs salgını ile hükümetler bu yayılımı durdurmak için çeşitli önlemler alıyor. Bu önlemlerin başında da dünyanın dört bir yanından üniversiteler ve okulların eğitime ara vermesi yer alıyor. Ülkemizde de Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu eğitime ara verilmesi kararı doğrultusunda, Yakın Doğu Üniversitesi olarak öğrencilerimize teknolojik alt yapı ve bileşenleri ile kesintisiz ve sorunsuz uzaktan eğitim hizmeti sunan UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) üzerinden dersleri online yürüterek eğitim kayıplarının giderilmesini sağlayacağız. Yakın Doğu Kolejinde de lise öğrencileri eğitimlerine Google Classroom ve Google Meet üzerinden online olarak devam edecek. Öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimi sağlayan uzaktan eğitim sistemi ile öğrenciler kişisel bilgisayarlarından, mobil cihazlarından veya tabletlerinden erişebilecekleri merkezi bir çevrimiçi platformda derslerin takibini yapabilecekler. Böylece öğrencilerimizin eğitim kayıpları ile gelişimlerinin önüne geçmiş olacağız. Yakın Doğu Üniversitesi olarak yenilikçi ve gelişimci bir vizyonla, kültürel ve teknolojik olarak ürettiğimiz değerleri eğitimin odağında tutan, zaman ve mekan kısıtlamalarını kaldırarak interaktif dijital öğretimi yönetmelerini geliştirerek toplumsal fayda odaklı projelerle toplumu zenginleştirme misyonunu sürdürmeye devam edeceğiz ”