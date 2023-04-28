Lapta’da dün meydana gelen iş kazasında 45 yaşındaki Mehmet Durmaz yaklaşık 3,5 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Durmaz’ın iki ayak topuğu da kırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Mehmet Durmaz, kalıp demirlerini inşaatın ikinci katından aşağıya attığı sırada, dengesini kaybedince yaklaşık 3,5 metre yükseklikten toprak zemine düşerek, yaralandı.

Durmaz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, her iki ayak topuğunda kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

-Lapta’daki ev yangını hasara neden oldu

Lapta’da dün saat 14.00 sıralarında Anadolu Sokak üzerinde bulunan Tamer Boransel’e ait ikametgahın bahçesindeki oda içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki gazlı şofbende meydana gelen arıza sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, gazlı şofben ile odanın tavanında bulunan bir metrekare ebadındaki kamıştan imal hasır döşeme tamamen yandı.