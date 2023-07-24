Yalınkaya: “12.00-16.00 saatleri arasındaki çalışma yasağı genelgesi yenilenmeli”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, 12.00-16.00 saatleri arasındaki çalışma yasağı genelgesinin yenilenmesini talep etti. Yalınkaya, genelde yenilenmese ve “suç” teşkil etse dahi, belediyelerdeki emekçilerin bugünden itibaren bu saatlerde çalışmayacaklarını duyurdu.

Yalınkaya yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a seslendi. ülke genelinde devam eden aşırı sıcaklara işaret eden Yalınkaya, geçerlilik süresi geçen cuma günü sona eren 12.00-16.00 saatleri arasındaki çalışma yasağı genelgesinin uzatılmasını talep etti.

Belediye emekçilerinin büyük çoğunluğunun uzun saatler dışarıda ve açık havada çalıştığını ifade eden Yalınkaya, bunu sadece belediye emekçileri için değil özel ya da kamuda olan ve güneş altında çalışan tüm emekçiler için talep ettiklerini kaydetti. Yalınkaya, taleplerinin, hem insan ve işçi hakları hem de insan sağlığı açısından elzem olduğunu belirtti.

-“Genelge yayınlanmasa dahi belediye emekçileri 06.00-12.00 saatleri arasında çalışacak”

Bakan Taçoy’un, yeni genelge yayınlamayarak, çalışma yasağı süresini uzatmaması halinde dahi tüm belediyelerdeki sendika üyesi emekçilerin 06.00-12.00 saatleri arasında çalışacağını kaydeden Yalınkaya, bu durumun belediye başkanları ve belediye yönetimlerinin inisiyatifine bırakılamayacak kadar hayati olduğunu ifade etti.

Çalışanların 06.00-12.00 saatleri altında çalışacağını ve 12.00’den sonra açık havada iş yapmayacağını yineleyen BES Başkanı Yalınkaya, “Sendikamız bunun ‘suç’ olarak kabul edilecek olma ihtimalini de değerlendirmiş ve genelge çıkmaması halinde dahi bu kararından vazgeçmeme noktasında üyeleriyle mutabık kalmıştır. Bakan Taçoy, genelgeyi derhal çıkarmalıdır” dedi.