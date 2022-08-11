Yalınkaya: "Araçlı eylemle Lefkoşa'yı kilitlemeyi düşünüyoruz"

'Yerel Yönetimler Reformu’ Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nde görüşüldüğü sırada Belediyelerde örgütlü sendikalar, basına bir açıklama yaptı.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, “Hükümet kanadı belediyeleri içinde bulunduğu ortamda kaotik ortamdan bir üst noktaya taşıyacak birleştirme ile ilgili tasarıyı oylatmayı düşünüyor” dedi.

Yalınkaya, bu tasarının belediyeleri kaosa götüreceğine işaret ederek, “51/95 sayılı yasa henüz konuşulmuyor bile. Sadece ‘cek-cak'larla bizi avutmaya çalışıyorlar. Bugün eğer bu sorunun köklü çözümlenmesi adına bu kararları üretemezsek yarınlar geç olacak” ifadelerini kullandı.

Yalınkaya, yarından itibaren 28 belediyede süresiz grev de dahil olmak üzere eylemlerini başlatacaklarını duyurdu.

Eylemin araçlı olacağına da işaret eden Yalınkaya, "Lefkoşa'yı kilitlemeyi düşünüyoruz." dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Genel Başkanı Koral Aşam ise, “Hükümet kimseyi tanımıyor, yapıcı eleştiriyi dikkate almıyor. Sayı üzerinden pazarlığa giriyorlar. Reform niteliğinde olabilecek olan 51/95 sayılı yasayı es geçiyorlar” diye konuştu.

Aşam, Komite başkanının emriyle toplantıya dahil olamadıklarını da söyleyerek, “Bugün oylanırsa, örgütlü olduğumuz belediyelerde her türlü hakkımızı kullanacağız” ifadelerini kullandı.

(Kıbrıs Postası)

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