Yamaç Operasyonu'nda iki kişi tutuklandı

Girne'de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan Yamaç Operasyonu'nda uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen nakit para bulundurmaktan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında, Ö.A.(E-26) ve S.K.’nın (E-21) evinde yapılan aramada yaklaşık 1 kg ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 1 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen toplam 2 bin 450 Euro ve bin 450 TL nakit para bulundu.

Adı geçen kişler tutuklandı.