Yangın eğitimi ve tatbikat yapılacak

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay, Gazimağusa Belediyesinde yapılacak yangın eğitimi ve tatbikatı öncesinde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Arter burada yaptığı konuşmada, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın görevlerinin önemine işaret ederek, felaket gelmeden önce tatbikat ve eğitimlerin yapılmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Arter, Gazimağusa Belediyesi ile Sivil Savunma’nın eğitim çalışması ve tatbikatla ilgili Bölge Müdürü Kamil Ağcabay ile istişare edeceklerini söyledi.

Başkan Arter, deprem, yangın, sel gibi felaketlerin ülkenin her an karşılaşabileceği felaketler olduğunu ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.