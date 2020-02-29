Yangın ile ilgili açıklamalar

DP Milletvekili Serdar Denktaş, dünkü hastane yangınıyla ilgili yazılı açıklama yaptı ve “Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yaşanan üzücü olay, bize, beklenmedik olaylar karşısında ne kadar hazırlıksız olduğumuzu bir kez daha hatırlattı” dedi.

Serdar Denktaş, iki kişinin olay sonrasında hayatını kaybetmiş olması nedeniyle, yangın ile direkt bağlantısı olmasa bile, yaslı ailelerin acısını yüreklerinde hissetmekte oldukları belirtti ve şunları dile getirdi:

“Şimdi tribün selamı maksatlı "kriz masası" oluşturma gibi sadece günü geçiştirecek yaklaşımlarla değil, gelecekte benzeri olayların yaşanmasını engelleyici veya yaşanması halinde çok daha organize ve hızlı hareket etmemizi sağlayacak önlemler üzerine hükümetimiz kafa yormalı.

Medya /Sosyal medya kalemşörleri ise devleti yerme ve/veya özel hastaneleri övme çabasına girmeden, Devlet ve özel hastanelerin sadece özel durumlar sonrasında değil her zaman ve koşulda birlikte hareket etmeleri halinde vatandaşımıza çok daha kaliteli bir sağlık hizmeti verilebileceğini anlayarak fikirlerini bu doğrultuda yansıtmalarının çok daha faydalı olacağına inanıyorum.

Bu vesileyle olay esnasında canını dişine takarak hastalarımızı tahliye etmeyi başaran sağlık görevlilerimize teşekkür ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Tanrıdan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.”

HAK SEN

HAKSEN, dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde çıkan yangının, toplumun sağlıktaki bel kemiğine tam bir darbe indirdiğini kaydetti.

HAKSEN’in yazılı açıklamasında şunlar dile getirildi:

“Yangında ve sonrasında vefat eden vatandaşlarımıza rahmet dilerken, özel hastanelere nakledilen hastalarımıza da acil şifalar dileriz.

Bu çok acı olay bize şunu göstermiştir ki sağlık ülkemizde artık devletin elinden kaymıştır. Yıllar önce yanan Devlet Kimya Labaratuvarında da yeni bir bina inşaatı başlatılmamıştır.

Şimdi sağlıkta daha büyük bir sorun ile karşı kaarşıyayız. Bir Devlet Tiyatroları ve Devlet Labaratuarı binalarını inşa edemeyen hükümetler, böylesi bir yarayı nasıl ve ne zamana kadar kapatacakları ile ilgili olarak toplumu aydınlatmak zorundadırlar.

Sendikamız HAKSEN; siyasi partilere yapılan yardımların 2 yıl ertelenmesi ve fonlarda birikmiş olan miktarların ön sermaye olarak kullanılır hale getirilip, gerek Türkiye gerekse AB’den proje karşılığı yardım talebinde bulunulmasını bir öneri olarak ortaya koymaktadır.

Sağlık toplumun kalbidir. Halkımıza geçmiş olsun dileğimizin yanında böylesi acı olayların bir daha yaşanmaması için gerekli

KSP

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Merkez Komitesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde meydana gelen yangının 2 hastanın ölümüne neden olduğuna dikkat çekerek, hükümeti istifaya çağırdı.

Açıklamada, ortalama bir buçuk yılda bir hükümet değiştiren Kuzey Kıbrıs’ta her alanda olduğu gibi sağlıktaki sorunların da istikrarsızlık ve ihmallerin bir sonucu olduğunu savunan KSP Merkez Komitesi, “Gelmiş geçmiş tüm yönetimler bu ihmallerin sorumlusudur” ifadesini kullandı.

Komite açıklamasında şöyle dedi.

“Yangın normaldir, olabilir şeklindeki düşüncelere katılmıyoruz. Böylesi bir yangın normal değildir, olmamalıdır. Halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde, kamuya açık yerlerde ve özellikle sağlık kurumlarında özel tedbirler alınması zorunludur. Otomatik yangın söndürücü sistemler ve daha birçok modern koruyucu seçenekler vardır. Felaket anlarında kaçış ve kurtarma operasyonları planlanmalı, bunların periyodik tatbikatları yapılmalıdır. Bunları yapmamak suç ve ihmaldir.”