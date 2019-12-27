Yangında ölen kadının otopsi sonuçları açıklandı

Polis, bu sabah, Lapta'da L.A. Otelde meydana gelen yangında ölen 71 yaşındaki Patricia Elizabeth Ann Hughes’in otopsisi tamamlandığını, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığını kaydetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Hughes’in kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.

Öte yandan otelin ikinci katında bulunan 236 numaralı odadan başlayan yangında, ikinci katta bulunan 6 konaklama odası ve 40 metre uzunluğundaki koridor tamamen; 10 konaklama odası ise kısmen yanarak zarar görürken, oluşan ısı ve dumandan otel de hasar gördü.

Polisin yangının çıkış sebebine yönelik çalışmalar ve olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.