"Yapı Birim Maliyetleri, Kontrollük Ücretleri, Devlet Projeleri Birim Maliyetleri Belirleme Komitesi" çalışmalarına başladı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) bünyesinde oluşturulan, "Yapı Birim Maliyetleri Analizi, Kontrollük Ücretlerinin Yeniden Yapılandırılması, Devlet Projeleri Birim Maliyetleri Analiz ve Güncelleme Komitesi", dün birlik binasında yapılan toplantı ile çalışmalarına başladı.
Toplantıda gelinen koşullar sonucunda, Birim Maliyet Listesi’ndeki yapı türlerinden, birim maliyetlerinin güncel koşullarda analizine ve özellikle devlet projeleri ve sosyal konut projeleri birim maliyetlerinin belirlenme yöntemleri ve bunlarla ilgili yapılacak çalışmaların programlanması konuları görüşüldü.