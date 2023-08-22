"Yapı Birim Maliyetleri, Kontrollük Ücretleri, Devlet Projeleri Birim Maliyetleri Belirleme Komitesi" çalışmalarına başladı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) bünyesinde oluşturulan, "Yapı Birim Maliyetleri Analizi, Kontrollük Ücretlerinin Yeniden Yapılandırılması, Devlet Projeleri Birim Maliyetleri Analiz ve Güncelleme Komitesi", dün birlik binasında yapılan toplantı ile çalışmalarına başladı.

KTMMOB’den verilen bilgiye göre, toplantıya KTMMOB’den Genel Başkan Tunç Adanır ve Genel Sekreter Nazife Yılmaz, Mimarlar Odası’ndan Yönetim Kurulu Faal Üyesi Batuhan Bayramoğlu ve Ahmet Akbil, İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Kutay Ramiz ve Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Osman Eminel katıldı.

Toplantıda gelinen koşullar sonucunda, Birim Maliyet Listesi’ndeki yapı türlerinden, birim maliyetlerinin güncel koşullarda analizine ve özellikle devlet projeleri ve sosyal konut projeleri birim maliyetlerinin belirlenme yöntemleri ve bunlarla ilgili yapılacak çalışmaların programlanması konuları görüşüldü.