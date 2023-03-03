Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Çağlayan Cesurer, “doğrudan alım yöntemi” adı altında Kamu İhale Yasası’nda yapılmaya çalışılan değişiklikleri ve AKSA ile sözleşmenin uzatılmak istenmesini eleştirerek, bunun El-Sen için süresiz grev nedeni olduğunu açıkladı.

Cesurer yaptığı yazılı açıklamada, Kamu İhale Yasası’nda yapılmaya çalışılan değişiklikle neyin murat edildiğini sorarak, şöyle devam etti:

“Mal ve hizmet alımlarında dönem dönem çıkılan ihalelerde sorunları aşmak ve daha hızlı hareket edebilmek mi? Eğer istenilen bu olmuş olsaydı, El-Sen olarak bu ihtiyacın ortada durduğunun bilincindeyiz.”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın dün akşam katıldığı bir televizyon programında AKSA ile sözleşmeyi ihalesiz uzatabilmek için bu yasa taslağının yapıldığını net olarak ortaya koyulduğunu savunan Cesurer, ülkede kurulu 110 MW’lık güneş enerjisinin yanında, 50 MW’lık kurulum talebinin olduğunu ve bunun artarak devam edeceği gerçeği ile şu anda Kıb-Tek’e ait santrallerin AKSA ile olan “alım garantili antlaşmalar” nedeni ile durdurulmak zorunda kalındığını belirtti.

Cesurer, maliyetlerin aşağıya çekilebilmesi için fırsat ve AKSA sözleşmesinin tek taraflı 3 yıllık uzatma opsiyonu mevcutken, farklı şirketlerden alım garantisi olmadan istenildiği oranda çok kısa sürede ve AKSA fiyatlarından daha ucuza elektrik sağlanabileceği yönünde Kıb-Tek Yönetim Kurulu'na yapılan başvurular olduğu gerçeğinin göz ardı edildiğini ileri sürerek, şöyle devam etti:

“Güneyde olduğu gibi doğal gaz ile üretime geçmek için yapılan çalışmalar ortada dururken gereğini yapmayarak, gününde yapılması gereken yatırımları yapmayarak bu günler için senaryo hazırlayanlar bilmelidirler ki sorunlar çok kısa sürede çözülebilir.

El-Sen olarak çözüm önerilerini ortaya koymamıza rağmen bu topluma zerre kadar değer vermeyen, ihanetin en büyüğünü yapmaya çalışanlar bilmelidirler ki, bu yapılmaya çalışılan El-Sen için süresiz grev nedenidir. Yaşanacak olanların sorumlusu çalışanlar olmayacaktır.”