Yardım çağrısı... "Çocuklar için kıyafete ihtiyaç var"

Zeytin Ağacı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de (ZAYDER) yardım çağrısı yaparak adaya kaçak olarak gelen 175 sığınmacı için yardım çağrısından bulundu.

Zeytin Ağacı Eğitim ve Araştırma Derneği başkanı Rabia Özcömert, sosyal medya hesabından 69 çocuk sığınmacı olduğunu ve çocuklar için kıyafetlere ihtiyaç duyulduğunu duyurdu.

İşte o paylaşım

Adamıza 175 Suriye vatandaşı iskele spor salonuna yerleştirilmiştir

Öğleden sonra biz çocuklara kıyafet ulaştırmaya çalışacağız

14:00 e kadar

Dernek binamızın kapısına vermek istediklerinizi bırakabilirsiniz

Temizlik malzemesi

Kiyafet

Yorgan yastık

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2020, 11:03