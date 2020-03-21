Yardım çağrısı... "Çocuklar için kıyafete ihtiyaç var"

Zeytin Ağacı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de (ZAYDER) yardım çağrısı yaparak adaya kaçak olarak gelen 175 sığınmacı için yardım çağrısından bulundu.
Zeytin Ağacı Eğitim ve Araştırma Derneği başkanı Rabia Özcömert, sosyal medya hesabından 69 çocuk sığınmacı olduğunu ve çocuklar için kıyafetlere ihtiyaç duyulduğunu duyurdu.
İşte o paylaşım
Adamıza 175 Suriye vatandaşı iskele spor salonuna yerleştirilmiştir
Öğleden sonra biz çocuklara kıyafet ulaştırmaya çalışacağız
14:00 e kadar
Dernek binamızın kapısına vermek istediklerinizi bırakabilirsiniz
Temizlik malzemesi
Kiyafet
Yorgan yastık