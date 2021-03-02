Yardım paketleri dağıtılmaya başlandı

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), ihtiyaçlı kesimlere üyelerinin katkılarıyla toplanan gıda ve temizlik ürünleri dağıtıyor.
TUTDER’den yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından oluşturulan Sosyal Yardım Dayanışma Platformu’nun “Bir Yanından Biz Tuttuk Bir Yanından Siz Tutun” sloganıyla yaptığı çağrılara olumlu yanıt veren kuruluşlar arasında yer alan Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri ve ZAYDER, gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan paketleri bugün ihtiyaçlı kesimlere ulaştırmaya başladı.
TUTDER üyelerinden Engin Yeşilada ise ihtiyaçlı kesimlere yardım amacıyla başlattıkları toplumsal hareketi daha geniş tabanlı ekonomik ve sosyal aktivitelerle desteklemeyi amaçladıklarına vurgu yaptı. Yeşilada “ Bireysel değil toplumsal menfaatler için yola çıktık” dedi.