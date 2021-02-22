Yardım paketleri Engelsiz Yaşam Evi’ne teslim edildi

Ticaret Odası, üyelerince hazırlanan yardım paketlerini Engelsiz Yaşam Evi’ne teslim etti.

Ticaret Odası, ihtiyaçlı kişilere ulaştırılmak üzere; 3000 paket bulgur, 3000 paket nohut, 3000 paket pirinç, 3000 paket mercimek, 3000 kg patates ve 3000 kg soğan,180 paket makarna,180 şampuan, 360 çorba, 360 paket zeytin ve 360 sabunu, Demirhan Çemberi’nde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait Engelsiz Yaşam Evi’ne verdi.



KTTO’dan yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı pandemi döneminde ihtiyaçlı duruma düşenlerin taleplerini karşılamak amacıyla “Bir elden yardım” kampanyası başlattığını hatırlatarak, “Ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor günlerde, ihtiyaçlı olan herkese el uzatmak en önemli insanlık görevimizdir” dedi.“Bu zorlu süreçte ‘birlik olmak’ dayanışmanın ilk şartıdır” diyen KTTO yardımlarına her zaman olduğu gibi devam edeceğini belirterek, ihtiyaçlı kişilere yardım etmek isteyen üyelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait 0539 103 22 65 telefona başvuru yapmalarını istedi.