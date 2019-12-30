Dünya, bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Yarın 2019’un son günü...

Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de yaşayanlar da 2019’un sona erip 2020’nin başlayacağı 31 Aralık akşamına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Bir süredir dikkat çeken trafikte ve alışveriş mekanlarındaki yoğunluk, hafta sonundan itibaren daha da arttı.

Polis Genel Müdürlüğü, 2020’nin huzur ve güven içinde karşılanması için gerekli önlemleri aldığını açıkladı.

Birçok vatandaş yeni yılı evlerinde aileleri ve dostlarıyla birlikte karşılayacak. 2020’ye restoranlarda, otellerde ve diğer eğlence mekanlarında karşılamak isteyenler için de yılbaşı özel programları hazırlandı. Bu mekanlarda Türkiye’den birçok ünlü sanatçı sahne alacak.

Dünya, savaşların, yoksulluğun, doğal afetlerin yarattığı acılarla dolu bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, yeni yılın insanlığa barış ve huzur getirmesi dileklerinde bulunuluyor.

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Çarşamba, resmi tatil olacak.

YENİ YILA YAĞMRULA GİRİLECEK

Kıbrıs, yeni yıla yağmurlu havayla girecek. Geçen haftadan beri etkili olan sağanak, bugün ve yarın da devam edecek. Yağışla birlikte fırtınamsı rüzgar da görülecek.

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalan Kıbrıs’ta hava bugün parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Yılın son günü olan yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

2020’nin ilk günü olan Çarşambadan itibaren ise hava parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında olacak.

POLİS ÖNLEMLERİ

Polis Genel Müdürlüğü, yayımladığı yeni yıl mesajında, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşebilmesi için emniyet tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

Polis Genel Müdürlüğü şikâyetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek ve anında hizmet verebilmek maksadıyla “155 Polis İmdat”, “199 İtfaiye”, “156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatları ile 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

TRAFİK KURALLARINA MUTLAKA UYUN

Polis, yeni yıl kutlamaları nedeniyle gerek trafikte, gerekse eğlence ortamlarında alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

“Trafik kurallarına mutlaka uyunuz. Aracınızı kullanırken yolların konumunu dikkate alarak gerekli özeni gösteriniz. Kendinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise bildiriniz. Alkol almışsanız araç kullanmayınız. Gerekirse polisten yardım talep ediniz. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun. Yeni yıl kutlaması sırasında ateşli silah kullanmayınız. Kullanılmasının suç olduğunu unutmayınız. Suç işleyen kişileri derhal en yakın polis karakoluna bildiriniz. Yaşam hakkının her şeyin üzerinde olduğunu unutmayınız ve bunu kimsenin elinizden almasına asla izin vermeyiniz.”

“TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİNDE POLİS-HALK İŞ BİRLİĞİNE SON DERECE ÖNEM VERİYORUZ”

“Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarının önlenmesinde polis-halk iş birliğine son derece önem veriyoruz” denilen Polis Genel Müdürlüğü mesajında, halkın bu bilinçle polise her zaman yardımcı olacağına inanç belirtildi.

Mesajda “Sevincinizin üzüntüye dönüşmemesi ve istenmeyen üzücü olayların meydana gelmemesi en büyük dileğimizdir. Bu vesileyle, değerli halkımızın yeni yılını içtenlikle kutlar, 2020 yılının, halkımıza, devletimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz” denildi.

PİYANGOLARIN YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞLERİ

Yılbaşının vazgeçilmez heyecanlarından olan piyangolar, bu yıl da yüksek miktarlı ikramiyeleriyle gündemde.

KKTC Devlet Piyangosu, yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye olarak 1 milyon 750 bin TL verecek. Devlet Piyangosu 31 Aralık çekilişinde toplam 3 milyon 936 bin 750 TL ödül dağıtacak.

Türkiye Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişindeki büyük ikramiyesi ise 80 milyon TL. Milli Piyango’nun bu yılki yılbaşı özel çekilişinde toplam ikramiye miktarı 436 milyon 540 bin TL olarak açıklanmıştı.