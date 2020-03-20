Yarın akşam Miraç Kandili

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, Recep ayı içerisinde yer alan ve müstesna zaman dilimi olan Miraç Kandili’nin yarın akşam olduğunu söyledi.

Çakır yaptığı yazılı açıklamada, Koronavirüs salgını tedirginliği ile girilen bu istisnai günlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, salgın tehlikesi nedeniyle camilerde toplu halde idrak edilemeyen bu mübarek günlerin evde namaz kılarak, Kuran-ı Kerimi okuyarak geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çakır, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınını düşünerek, Allah’ın lütfettiği sayısız nimetlere, sağlık ve afiyete şükretmeli, bu illetin tez zamanda ortadan kalkması için dua edilmesi gerektiğini ifade ederek, koronavirüs salgını ortadan kalkıncaya kadar, yetkili makamların uyarılarına uyarak evde kalınması, hem kendi hayatımızı hem de başka insanların hayatlarının tehlikeye atılmaması gerektiğini vurguladı.

Çakır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yüce Allah’ın Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’e büyük hakikatlerini gösterdiği, doğrudan ilahi vahye muhatap ettiği, İslam dininin direği olan namazın farz kılındığı ve inanalar için sonsuz rahmani lütuf ve ihsanlarını va’dettiğimübârek bir gece olan Miraç kandili, Peygamberimizin üstün makamlara yükselişi ve Allah’ın yüce katına kabul edilişi olayıdır. Başka bir ifadeyle, Yüce Allah’a yakınlığın doruk noktası olan Mi’rac, insan akıl ve idrak sınırlarının ötesinde müstesna bir gerçekliktir.

İnananlar olarak, “Allah’a şirk koşanlar dışındakilerin affedilebileceklerinin va’dedilmiş olduğu bu gece’deYüce Rabbimize yönelmeli, O’ndan af ve bağışlanma talep etmeliyiz. Sevgi ve kardeşlik tohumlarını dünyanın her yerine ekmek, onu filizlendirmek için var gücümüzle çalışmalı, kin, nefret ve düşmanlık tohumlarının yeşermemesi için önleyici her türlü tedbiri almalıyız.

Bu zor günlerde duyarlı davranışlarımız dolayısıyla ayrıca sevap kazanacağımız, evlerimizde bireysel yaptığımız ibadetlere cemaatle kılınmış gibi sevap verileceği inancıyla ibadet ve dua etmeliyiz.

Bu vesileyle, halkımızın ve İslam aleminin nice Miraç gecelerine huzur ve sağlık içerisinde kavuşmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, Miraç Kandili’nin ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim.”