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Yarın, avcıların eylemi var

Yarın, avcıların eylemi var

Avcılık Federasyonu, yarın “Avına Sahip Çık” sloganı ile eylem yapacak.

Avcılık Federasyonu tüm avcıları eyleme katılmak amacıyla saat 08.30’da Avcılık Federasyonu önünde toplanmaya çağırdı.

Federasyondan yapılan açıklamada, “avcı camiasını yakından ilgilendiren konular hakkında bazı siyasilerin popülist davranarak avcılık dışı kararlar ürettiği” savunularak, buna artık “dur” deme zamanının geldiği ifade edildi.

Avcılık Federasyonu, her zaman demokrasiyi çalıştırıp, sürekli devletin mekanizmasına sahip çıkmalarına rağmen bazı siyasilerin buna ters davranışlar içine girdiğini savunarak, avcılar için buna karşı “avına sahip çık” şiarı ile birlik olma zamanı olduğunu kaydetti.

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