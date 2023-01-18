Yarın Gazimağusa ve Yeniboğaziçi'ne bağlı bazı bölgelerde 8 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yarın Gazimağusa ve Yeniboğaziçi'ne bağlı bazı bölgelerde 8 saatlik elektrik kesintisi olacak
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Gazimağusa ve Yeniboğaziçi'nin de bağlı olduğu orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

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KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva, Cennet ve Ambelia Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi etkilenecek.

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