Yarın ile Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ile Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer yağmur beklendiğini duyurdu.

Dairenin 6 Kasım’a kadar olan hava tahin raporuna göre, hava yarın parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer hafif sağanak yağmurlu, 1 Kasım Pazar ve 2 Kasım Pazartesi parçalı bulutlu, 3 Kasım Salı yer yer sağanak yağmurlu, 4 Kasım Çarşamba parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, 5 Kasım Perşembe parçalı çok bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, 6 Kasım Cuma parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında, iç kesimlerde ve sahillerde 26-29 derece, ikinci yarısında ise 22-25 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.