Yarın kermes var

Yarın kermes var

 Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yarın derneğe bağlı Umut Eğitim ve Kültür Evi yararına kermes düzenliyor.

Kermes, Lefkoşa Mücahitler Parkı’nda 09.30-16.00 arasında yapılacak.

KHYD’den yapılan yazılı açıklamaya göre, kermeste, şirketlerin derneğe bağışladığı tavuk, un, meyve suyu gibi gıdalar yarı fiyatına satılacak; ayrıca yeni yıl hediyesi olarak armağan edebilecek ürünler de satışa sunulacak.

“1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı” etkinlikleri çerçevesinde düzenleneceği belirtilen kermesten elde edilecek gelirle çocukluk çağı kanserini yaşamış üyelerin yeni yıla yönelik oyuncak, kıyafet ve eğlence giderlerini karşılanması amaçlanıyor.

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