Yarın Lefkoşa’da kermes düzenlenecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, “1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı” etkinlikleri kapsamında yarın Lefkoşa’da kermes düzenleyecek.
Dernek bünyesinde faaliyet gösteren Umut Eğitim ve Kültür Evi yararına yapılacak kermes 09.30-16.00 saatleri arasında Mücahitler Parkı’nda gerçekleşecek.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail konuyla ilgili yazılı açıklamasında, ‘Çocukluk çağı kanserini yaşamış üyelerimizin yeni yıla yönelik, oyuncak, kıyafet ve eğlence giderlerini karşılamak amacıyla kermes düzenliyoruz” dedi.
(TAK)