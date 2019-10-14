banner22

Yarın, perşembe ve cuma yağmur bekleniyor

Yarın, perşembe ve cuma yağmur bekleniyor
banner30

 Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç ve üst atmosferdeki soğuk hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi. Buna göre yarın hava parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, Çarşamba parçalı bulutlu, Perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, Cuma az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 31-34, sahillerde 27-30 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı, oy...
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı, oy...
  1. Kıbrıs

banner24

banner25

﻿