Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre yarın ve Çarşamba günü yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli; yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk yarısı iç kesimler ve sahillerde 27-30 derece, ikinci yarısında ise 31-34 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.