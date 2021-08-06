Yarın ve pazar günü yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ve pazar günü havanın yağmurlu olmasının beklendiğini kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre, bölge genellikle sıcak ve nispeten nemli, hafta sonu ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Yarın az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli, pazar günü yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 37 – 40 derece ve sahillerde 32 – 35 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın da genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.