Yarından itibaren pazartesi gününe kadar gök gürültülü sağanak yağmur var

Hafta sonu ve pazartesi yer yer sağanak, gök gürültülü yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı Pazar günü 23-26 derece, diğer günlerde 27-30 derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava raporuna göre, 15- 21 Ekim tarihleri arasında hava alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının pazar günü iç kesimlerde ve sahillerde 23 - 26 derece, diğer günlerde ise 27 – 30 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.
Rüzgarın genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.