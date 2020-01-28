Yarıyıl tatili 1 Şubat'ta başlıyor

İlk ve orta dereceli okullarda yarıyıl tatili (şubat tatili) 1 Şubat’ta başlıyor. 25 bin 171 öğrenci ve 4 bin 857 öğretmen, 16 gün boyunca tatil yapacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi ile Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler 31 Ocak Cuma günü karnelerini alacak.

Öğrenciler, 1 Şubat’ta başlayacak yarıyıl tatilini 15 Şubat’ta tamamlayacak. İkinci dönemin ilk ders zili 17 Şubat Pazartesi günü çalacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, KKTC genelinde İlköğretim Dairesi’ne bağlı 94 okulda öğrenim gören toplam 19 bin 988 öğrenci var. Bunlardan 16 bin 135’i 82 kamu okulunda, 3 bin 853’ü ise 12 özel okulda eğitim görüyor.

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 54 okulda öğrenim gören 21 bin 794 ortaokul ve lise öğrencisi var.

Bu öğrencilerin 18 bin 292’si 44 kamu okullarında, 3 bin 502 öğrenci de 10 özel okulda öğrenim görüyor.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören 3 bin 377 meslek lisesi öğrencisi bulunuyor.

Ülke genelindeki kamu ve özel okullarda toplam 4 bin 857 öğretmen görev yapıyor.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ YAZ TATİLİNE 15 HAZİRAN’DA, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ 12 HAZİRAN’DA GİRECEK

Öğrenciler yaz tatiline ise haziranda girecek. İlkokullarda ikinci dönem 15 Haziran’da karne ve ilkokul tamamlama belgelerinin verilmesiyle tamamlanacak.

Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağı okullarda öğrenim görenler ise karnelerini 12 Haziran’da alacak.

SINAVLAR…

İlk basamağı geçen cumartesi yapılan Kolejlere Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı (KGS-2) ise 6 Haziran Cumartesi gerçekleştirilecek.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 27 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin meslek liseleri programlarına tercih başvuruları ise 19-25 Haziran tarihleri arasında alınacak.