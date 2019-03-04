Yasa değişikliği önerisi resmi gazetede

UBP Milletvekilleri Yasemi Öztürk ile Oğuzhan Hasipoğlu, Hukuk Dairesi’nde görev yapan savcılara da, yargıçlarda olduğu gibi ek tahsisat ve yolluk verilebilmesi için düzenlemeler içeren yasa değişikliği önerisi hazırladı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunulan Hukuk Dairesi (Değişiklik) Yasa Önerisi konusunda 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak görüş ve öneri sunulabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan yasa önerisinin genel gerekçesinde, Hukuk Dairesi bünyesinde görev yapan savcıların, Hukuk, İdari, Yargıtay, İstinaf, Anayasa Mahkemesi ve Ceza davalarına baktığına, ayrıca Anayasa'nın 58'inci maddesinin Başsavcılık'a yüklediği görev uyarınca Devlete (Meclis'e, bakanlıklara Cumhurbaşkanlığı'na, dairelere) danışmanlık hizmeti verdiklerine, tüm bunlara ek olarak Taşınmaz Mal Komisyonu önündeki davalarda İçişleri Bakanlığı’nı temsilen görev aldıklarına dikkat çekildi.

Yargının güvenilirliğini ve saygınlığını artırma ve ülkeyi daha adil ve sağlıklı işleyen bir yargıya kavuşturmanın temel koşullarından birinin de, öncelikle yargı çalışanları arasında çalışma koşulları ve hakları bakımından eşitliğin sağlanması olduğu ifade edilen yasa önerisinin genel gerekçesinde, 2017’de Mahkemeler Yasası’nda yapılan değişiklikle yargıçların ek tahsisat ve yolluk alabildiği, ancak savcıların yasada gerekli düzenleme yapılmadığı için bu ödenekten yoksun kaldıkları anlatıldı.

“Aynı hakların savcılara da verilmesin yargı mensupları arasında eşitliğin sağlanması açısından önemlidir” denilen genel gerekçede, yargı mensupları arasında eşitliğin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.