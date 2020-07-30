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Yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini ATM'den çekerken yakalandı

Yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini ATM'den çekerken yakalandı
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Gönyeli’de dün M.P.’nin (E-32) dış finans hizmeti verdiği, internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan sitelerin yasadışı faaliyetlerden elde ettikleri suç gelirlerini sisteme sokmak için, kullandıkları üçüncü şahıs hesaplarındaki paraları topladığı sırada bir banka önünde suçüstü tespit edildi. 
Bahse konu şahıs tutuklandı. 

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