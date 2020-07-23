Meclis Eski Başkanı Sibel Siber, toplum sağlığını tehdit eden bir pandemi ve bunun yarattığı ekonomik yıkım ile yüz yüze olduğumuzu vurguladı. Siber, hükümet oraklarının birbirlerine karşı güvensizliği, kamuoyu önünde sürekli birbirlerini suçlamaları ve kişisel hesaplarının yönetim zaafiyeti yarattığını söyledi.

Siber'in paylaşımı şöyle:

Yaşadıklarımızın tek cümle ile izahı:

Yönetim zaafiyetinin yarattığı derin güvensizlik…

Toplum sağlığını tehdit eden bir pandemi ve bunun yarattığı ekonomik yıkım ile yüzyüzeyiz. Doğru ve yerinde kararlar alacak, halka bu sıkıntılı ortamda güven verecek bir hükümet yapısına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ama maalesef, izlediğimiz tablo endişelerimizi ve umutsuzluğumuzu artırmaktadır. Bu süreci yönetecek olan hükümet oraklarının birbirlerine karşı güvensizliği, kamuoyu önünde sürekli birbirlerini suçlamaları ve kişisel hesapları yönetim zaafiyeti yaratmaktadır. Bu da halkımızdaki korkuyu, paniği ve endişeyi artırmaktadır… Sağlıklı bir yönetim anlayışı, ekip çalışması, iyi bir organizasyon, halka güven veren bir iletişim ile tüm bu sorunların üstesinden gelmek mümkünken, bu kaotik ortam üzüyor, endişelendiriyor…