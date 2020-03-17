banner22

Yasağa uymayan 4 işyerine yasal işlem

Yasağa uymayan 4 işyerine yasal işlem
banner32

Bakanlar Kurulunun koronavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında aldığı kararlara uymayarak açık olan 4 iş yeri işletmecisine yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bültenine göre,  13 Mart’ta alınan Bakanlar Kurulu kararına rağmen  bugün  Lefkoşa’da faaliyet gösteren Şensal Yapı Market ve Palmer Rent A Car isimli iş yerlerinin yasal emirlere uymayarak açık oldukları tespit edildi.

Ayrıca Gazimağusa’da yapılan denetimlerde ise Sarılar Mobilya isimli iş yeri ile Öztürk’ün Yeri isimli kahvehanenin açık olduğu ayrıca söz konusu kahvehanede müşteri olarak bulunan dört kişinin de  “pokerize” diye bilinen oyunu para karşılığı oynadıkları tespit edildi.

Söz konusu iş yerleri işletmecileri ve kumar oynadıkları tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
“İşveren olarak elimizi taşın altına koymaya...
“İşveren olarak elimizi taşın altına koymaya...
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿